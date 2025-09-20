Die „Disney Destiny“ hat die Meyer Werft verlassen und nimmt Kurs auf die Nordsee. Das Schauspiel zieht selbst mitten in der Nacht viele Schaulustige an.

Papenburg - Das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft, die „Disney Destiny“, hat ihren Weg über die Ems in Richtung Nordsee angetreten. Um Mitternacht begann die rund 40 Kilometer lange Passage des Ozeanriesen auf dem Fluss von Papenburg nach Emden. Nach der Emspassage und einer kurzen Einstellungsfahrt auf See soll die „Disney Destiny“ voraussichtlich am Sonntagmorgen im niederländischen Eemshaven ankommen. Dort ist nach Angaben der Werft die Endausrüstung und die Übergabe des Schiffes an die Reederei geplant.

Obwohl das Manöver mitten in der Nacht begann, verfolgten mehrere hundert Schaulustige die Fahrt des rund 340 Meter langen Schiffes. Neben der „Disney Destiny“ konnten die Zuschauer und Zuschauerinnen auch ein großes Feuerwerk anlässlich des Reiseantritts bestaunen.

1.250 Kabinen für rund 4.000 Passagiere

Auf der schmalen Ems legt das Kreuzfahrtschiff die Strecke mit Hilfe von zwei Schleppern rückwärts zurück. Diese Art der Überführung habe sich wegen der besseren Manövrierfähigkeit bewährt, teilte die Werft mit. Nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung wurde das Emssperrwerk bei Gandersum vollständig geschlossen, um den Fluss für einen reibungslosen Ablauf aufzustauen.

Die „Disney Destiny“ ist das dritte Schiff der sogenannten Wish-Klasse, das die Meyer Werft für den Disney-Konzern gebaut hat. Das Schiff verfügt über rund 1.250 Kabinen und bietet Platz für etwa 4.000 Passagiere. Wie ihre Schwesterschiffe „Disney Wish“ und „Disney Treasure“ ist die „Disney Destiny“ mit einem Antrieb mit Flüssigerdgas (LNG) ausgestattet, der die Emissionen im Vergleich zu althergebrachten Antrieben reduzieren soll.