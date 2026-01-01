Mit Kehrmaschinen und Muskelkraft rückt die Stadtreinigung Dresden dem Silvestermüll zu Leibe. Das Wetter spielte mit.

Dresden - Am Neujahrstag hat die Dresdner Stadtreinigung tonnenweise Silvestermüll von den Straßen geräumt. Im Einsatz waren 46 Mitarbeiter mit mehreren Kehrmaschinen, Papierkorbwagen und Kleintransportern, wie die Stadtreinigung mitteilte. Bei dem sechsstündigen Einsatz ab 7.00 Uhr sammelten die Arbeiter laut Disponent Maik Pfützner etwas weniger als die üblichen 25 Tonnen Müll ein.

Die etwas milderen Temperaturen erleichterten dabei den Einsatz. Denn bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt hätten die Kehrmaschinen nicht eingesetzt werden können, und eine manuelle Reinigung wäre nötig gewesen.

In den kommenden Tagen hat die Stadtreinigung weitere Einsätze geplant. Insgesamt wird dann eine Menge von etwa 50 bis 60 Tonnen Silvesterabfällen erwartet, die zusätzlich zum gewöhnlichen Haushaltsmüll eingesammelt werden.