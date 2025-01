Jena - Eiskalte Tradition: Hunderte Wagemutige haben sich im Jenaer Südbad am Neujahrsschwimmen beteiligt. Sie stürzten sich in das Wasser des Schleichersees, dessen Temperatur von 4 Grad Celsius den Schwimmern einen guten körperlichen Zustand abverlangte. Die Lufttemperatur betrug 6 Grad Celsius. Zahlreiche Schaulustige feuerten die Aktiven an. Neujahrsschwimmen gehören vielerorts in Deutschland zu den Ritualen zum Jahreswechsel. In Thüringen waren auch Gänge durchs Kneippbad möglich, der Kurort Bad Liebenstein bot ein „Neujahrskneippen“ an.