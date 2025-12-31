Polizisten haben drei Wohnungen in Neukölln durchsucht. Neben Kugelbomben stellen sie weitere Feuerwerkskörper sicher.

Berlin - Die Berliner Polizei hat in drei Wohnungen in Neukölln teils illegale Pyrotechnik mit einer Sprengstoffmasse von insgesamt etwa 14 Kilogramm beschlagnahmt. Die Durchsuchung fand bereits am Dienstag statt. Mit dabei waren auch zwei Kugelbomben, wie auf einem Foto zu sehen ist, das die Polizei auf WhatsApp veröffentlichte.

Den Angaben zufolge wurden zudem ein Teleskopschlagstock, eine Stahlrute, zwei Messer und Geld in fünfstelliger Höhe sichergestellt, das mutmaßlich durch den Verkauf der Feuerwerkskörper eingenommen wurde.