Nauen - Neun Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nauen (Havelland) leicht verletzt worden. Einer der Verletzten ist ein Feuerwehrmann, wie die Polizei mitteilte. Er sei bei den Lösch- und Rettungsmaßnahmen am Sonntag verletzt worden. Insgesamt seien elf Menschen aus dem Haus gebracht worden - bei acht von ihnen sei eine Rauchgasvergiftung festgestellt worden. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.