Neun Verletzte bei Brand in einer Lagerhalle in Nuthetal

Nuthetal - Bei einem Brand in einer leerstehenden Lagerhalle in Nuthetal (Potsdam-Mittelmark) sind neun Jugendliche verletzt worden. Am Montagnachmittag soll ein 15-Jähriger während eines Treffens ein Feuer gelegt haben und dann abgehauen sein, wie die Polizei am nächsten Tag mitteilte. Die neun weiteren Jugendlichen vor Ort, alle zwischen 13 und 18 Jahren, versuchten demnach den Brand zu löschen - letztlich erledigte das die alarmierte Feuerwehr.

Die neun Teenager erlitten Rauchgasvergiftungen, fünf von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der 15-Jährige wurde nach Angaben der Polizei später ausfindig gemacht, gegen ihn wurde eine Anzeige wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst nicht klar.