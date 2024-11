Ein Mädchen will eine Straße überqueren und wird von einem Auto erfasst. Das Kind wird schwer verletzt. Am Steuer sitzt ein Rentner, der einen Schock erleidet.

Geisleden - Ein neun Jahre altes Mädchen ist auf einer Hauptstraße in Geisleden (Eichsfeld) von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Das Kind kam in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Die Neunjährige wollte am Samstag die Straße überqueren, als sie von einem Auto mit einem 79 Jahre alten Mann am Steuer angefahren wurde. Der Rentner erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch versorgt.