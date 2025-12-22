Warum Felix Neureuther nie den rechten Skischuh zuerst anzog – und welches Ritual ihm in seiner Zeit als Skirennfahrer noch wichtig war.

Garmisch-Partenkirchen - Für den früheren Skirennfahrer Felix Neureuther haben vor den Rennen Rituale eine wichtige Rolle gespielt. „Immer habe ich zuerst den linken Skischuh angezogen und vor einem Rennen meinen Trainer mit der linken Hand abgeklatscht“, sagte der 41-Jährige dem „Stern“.

„Nie war es die rechte Hand. Das hätte mich aus dem Konzept gebracht.“ Die innere Balance, die man so sehr suche als Sportler, wäre dahin gewesen.

Felix Neureuther gilt als einer der erfolgreichsten deutschen alpinen Skifahrer. Als Sohn der Skilegende Christian Neureuther und der zweifachen Olympiasiegerin Rosi Mittermaier stammt er aus einer der bekanntesten Wintersport-Familien Deutschlands. Mittlerweile ist er unter anderem als TV-Experte der ARD im Einsatz.