Bochum - Nach nur einer Trainingseinheit mit seinen neuen Teamkameraden steht Neuzugang Tom Krauß auf jeden Fall im Kader des VfL Bochum am Samstag gegen den SC Freiburg. „Er steht voll im Saft. Ich habe keine Bedenken. Er wird sicher im Kader stehen“, sagte Trainer Dieter Hecking am Freitag. Der zuletzt in England bei Luton Town beschäftigte Krauß spielt bis zum Saisonende auf Leihbasis beim VfL.

Nicht im Kader steht dagegen Lukas Daschner. „Er ist nicht zu 100 Prozent bei der Sache“, sagte Hecking dazu. Bei Daschner steht ein Wechsel zu Hannover 96 in die zweite Liga im Raum.