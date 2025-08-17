Nur zwei neue Spieler hat Bremen in diesem Sommer bislang verpflichtet. Und einer von ihnen wird die ersten Bundesliga-Wochen auch noch verpassen.

Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss für mehrere Wochen auf seinen Neuzugang Maximilian Wöber verzichten. Der Abwehrspieler aus Österreich erlitt am Freitagabend beim DFB-Pokal-Aus in Bielefeld (0:1) eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel. Das gaben die Bremer nach einer MRT-Untersuchung bekannt. Der 27-jährige Wöber war in der Sommerpause als einer von bislang nur zwei Neuzugängen von Leeds United verpflichtet worden.