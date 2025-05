Berlin - Schauspielerin Dana Herfurth und der Schauspieler Enzo Brumm werden als Nachwuchstalente mit dem „Bunte New Faces Award Film“ ausgezeichnet. Das wurde in Berlin bekanntgegeben. Die Zeitschrift „Bunte“ zeichnet mit dem durch einen roten Panther symbolisierten „New Faces Award“ jedes Jahr kreative Talente in verschiedenen Bereichen aus.

Herfurth sei „mit ihrer unbändigen Spielwut und ihrer sensationellen Bandbreite“ die prägende Präsenz im Kinofilm „Small Town Girl“, hieß es. Brumm besteche mit seinem „persönlichen Witz und Gespür für Timing“ in der Comedyserie „Viktor Bringt’s“ neben Moritz Bleibtreu. Zum besten Debütfilm wurde „Pfau – Bin ich echt?“ von Bernhard Wenger gekürt.

Eine weitere Auszeichnung mit dem Titel „Disruptive Mind by glo“ ging via Publikumsvoting an Tua El-Fawwal. Der Preis würdigt den unkonventionellen Karriereweg junger Künstler. El-Fawwal war für ihr Engagement für mehr Diversität in Film und Fernsehen nominiert worden. „Als erste kopftuchtragende Schauspielerin sorgte sie dafür, dass wir stereotype Darstellungen und Sichtweisen hinterfragen“, hieß es zur Nominierungsbegründung.