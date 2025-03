Borussia Dortmunds Sportchef fordert in den nächsten Spielen Wiedergutmachung für die Pleite gegen Augsburg. Gefordert seien die Spieler - den Trainer nimmt Ricken öffentlich in Schutz.

Dortmund - Borussia Dortmunds Sportchef Lars Ricken nimmt nach dem erneuten sportlichen Rückschlag beim 0:1 gegen den FC Augsburg die Spieler in die Pflicht. „Die ganze Mannschaft ist gefordert, am Mittwoch in Lille, danach gegen Leipzig, Mainz und Freiburg endlich Kampfgeist und unbändigen Siegeswillen zu zeigen, und zwar nicht nur eine Halbzeit lang wie im Hinspiel gegen Lille, sondern bis der Schiedsrichter abpfeift“, sagte Ricken der „Bild“.

An diesem Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) gastiert der BVB zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei OSC Lille. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen. Der schwache Auftritt gegen Augsburg machte wenig Hoffnungen auf ein Weiterkommen in der Königsklasse. Man sei in der Bundesliga „enttäuschender Zehnter“ und habe „eine Aufholjagd starten“ wollen, so Ricken: „Deshalb ist es nicht akzeptabel, dass die Mannschaft mental nicht da war.“

Ricken: Es liegt nicht am Trainer

Rückendeckung gab es vom Sportchef für Trainer Niko Kovac. Dieser könne „diese Unbeständigkeit, die leider auch unter Edin Terzic und Nuri Sahin schon da war, nicht innerhalb von ein paar Wochen verschwinden lassen“, meinte der Ex-Profi und ergänzte: „Unter Niko gab es bereits einen Aufwärtstrend. Das hat man beim 3:0 in Lissabon gesehen, beim 2:0 gegen Pauli und auch beim 6:0 gegen Union. Es liegt definitiv nicht am Trainer!“