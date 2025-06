An Junioren-Nationalspieler Aaron Zehnter vom SC Paderborn waren zahlreiche Bundesliga-Clubs interessiert. Jetzt hat einer von ihnen das Rennen gemacht.

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg steht kurz vor der Verpflichtung des deutschen U20-Nationalspielers Aaron Zehnter vom SC Paderborn. Der SCP-Präsident Thomas Sagel bestätigte beim Trainingsauftakt des Zweitliga-Clubs, dass Zehnter zeitnah seinen Medizincheck in Wolfsburg absolvieren soll und deshalb schon gar nicht mehr in Paderborn sei. Der 20 Jahre alte Linksverteidiger soll nach Medienberichten eine Ablösesumme von rund vier Millionen Euro kosten. An ihm waren unter anderem auch der 1. FC Köln und Werder Bremen interessiert.

Nach „Kicker“-Information möchten die Wolfsburger auch den brasilianischen Mittelfeldspieler Vinicius Souza vom englischen Club Sheffield United verpflichten. Für den 26-Jährigen steht sogar ein zweistelliger Millionenbetrag von etwa 15 Millionen Euro als Ablösesumme im Raum. Der defensive Mittelfeldmann spielte in Europa bereits für Lommel SK und KV Mechelen in Belgien sowie für Espanyol Barcelona in Spanien.