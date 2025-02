Mit starken Paraden hat Moritz Nicolas seinen Anteil am Mönchengladbacher Aufschwung. Nun muss die Borussia lange auf den Torwart verzichten.

Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach muss voraussichtlich die komplette restliche Saison auf Stammtorwart Moritz Nicolas verzichten. Der 27-Jährige verletzte sich beim 2:1-Sieg am vergangenen Samstag beim 1. FC Union Berlin an den Adduktoren und musste ausgewechselt werden. Er wurde heute operiert.

„Moritz hat sich toll entwickelt und eine überragende Saison gespielt“, sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus laut Vereinsmitteilung. „Natürlich tut es uns allen leid für ihn, dass er nun durch eine Verletzung gestoppt wird. Mo weiß, dass der ganze Club hinter ihm steht und wir ihn dabei unterstützen, wo wir können, damit er gestärkt aus dieser Phase zurückkommt.“

Nicolas hatte sich mehrfach als Vertreter des früheren Stammkeepers Jonas Omlin ausgezeichnet und sich so seinen Platz als erster Torwart erarbeitet. Nun wird wieder Omlin, der auch Kapitän der Borussia ist, zwischen die Pfosten rücken. Schon in Berlin kam der 31 Jahre alte Schweizer für Nicolas ins Spiel. Mit einer Parade in der Nachspielzeit rettete er dem Tabellenachten der Fußball-Bundesliga den Sieg.