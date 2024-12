Niederlage in Würzburg: Dämpfer für Syntainics MBC

Martin Breunig erzielte elf Punkte in Würzburg.

Würzburg - Die Basketballer des Syntainics MBC haben einen Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze hinnehmen müssen. Die Weißenfelser verloren am Samstag ihr Gastspiel bei den Würzburg Baskets mit 76:86 (38:39).

Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Zachary Seljaas (20) und Jhivvan Jackson (15). Für die Gäste erzielten Tyren Johnson und Michael Devoe (je 15) die meisten Punkte.

Fast eine halbe Stunde wechselte die Führung zwischen beiden Rivalen hin und her. Nach der 17:15-Führung (11.) ließen sich die Mitteldeutschen auch vom knappen Rückstand zur Pause nicht aus dem Rhythmus bringen und lagen in der 27. Minute mit 56:50 vorn. Doch mit einem 14:0-Lauf auf 64:50 (30.) drehten die Hausherren das Blatt. Näher als zwei Punkte kamen die Weißenfelser an ihren Kontrahenten nicht mehr heran.