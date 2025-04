Unter Hertha-Trainer Stefan Leitl ist Florian Niederlechner nur noch zweite Wahl. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Nach dem Sieg in Ulm lässt der Stürmer durchblicken, wie es weitergeht.

Das Siegtor in Ulm war womöglich Niederlechners letztes Tor im Hertha-Trikot.

Berlin - Florian Niederlechner wird Fußball-Zweitligist Hertha BSC im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Der 34 Jahre alte Routinier deutete nach dem 3:2 beim SSV Ulm seinen Abschied aus Berlin an. „Es werden wahrscheinlich meine letzten Spiele werden für die Hertha“, sagte Niederlechner am Sky-Mikrofon.

Der Vertrag des gebürtigen Bayers läuft Ende Juni aus. Zuletzt musste sich Niederlechner immer häufiger mit der Jokerrolle zufriedengeben - auch gegen Ulm, wo er allerdings das wichtige Siegtor erzielte.

Es war sein erster Treffer seit November und der sechste in dieser Zweitliga-Saison. „Ich identifiziere mich total mit dem Verein. Mir gefällt es sehr gut hier, und darum will ich bis zum Schluss alles dafür tun“, sagte Niederlechner, der im Januar 2023 an die Spree gewechselt war.