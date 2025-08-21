Ein 81-Jähriger aus dem Landkreis Aurich bangt um seine Gänse, Enten und Hühner – und bekommt Unterstützung aus dem ganzen Land. Nur ein Nachbar sieht das ganz anders.

Unter anderem um seine Gänse bangt ein älterer Mann nach der Beschwerde eines Nachbarn. (Symbolfoto)

Marienhafe - Zehntausende wollen einen 81-Jährigen aus dem Landkreis Aurich vor dem möglichen Verlust seiner Haustiere bewahren. Mehr als 40.000 Menschen unterschrieben in weniger als einer Woche eine Online-Petition für den Mann und seine Gänse, Enten und Hühner, wie die Plattform Change.org mitteilte.

Vorwurf des Baurechtsverstoßes

Der Senior bange um seine Tiere, nachdem die Behörden mögliche Baurechtsverstöße bei der Tierhaltung des Mannes prüfen. Hintergrund sei eine Beschwerde eines Nachbarn.

Gegenüber dieser einzelnen Beschwerde stünden jedoch 50 Nachbarn, die nach eigenen Angaben keine Belästigung empfinden würden. Laut dem Landkreis ist die Haltung der Tiere derzeit nicht untersagt. Es handele sich um ein laufendes Verwaltungsverfahren, eine Entscheidung stehe noch aus.

Kundgebung in Marienhafe geplant

Eine Nachbarin des 81-Jährigen habe die Petition gestartet. Für Samstag ist laut Change.org in Marienhafe eine Kundgebung geplant, um weitere Unterschriften zu sammeln.