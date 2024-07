Die Energieversorgung der Zukunft nimmt Gestalt an: Fast 1,3 Milliarden Euro sollen allein in Niedersachsen in eine immer wichtiger werdende Quelle fließen.

Hannover/Berlin - Für zukunftsweisende Wasserstoffprojekte sollen einem Zeitungsbericht zufolge Milliardensummen nach Niedersachsen fließen. Allein in dem Bundesland sind demnach 1,28 Milliarden Euro vorgesehen. „Grüner Wasserstoff ist ein entscheidender Baustein der Energiewende“, sagte Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Christian Meyer (Grüne) nach einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ zur Übergabe der Förderbescheide. Mit den Investitionen werde das Bundesland zum „grünen Wasserstoffland Nummer eins“.

Insgesamt investieren Bund und Länder 4,6 Milliarden Euro für 23 Projekte, wie das Wirtschaftsministerium in Berlin mitteilte. Gefördert werden Vorhaben zur Erzeugung von grünem, also klimafreundlichem Wasserstoff, sowie zu dessen Speicherung und Transport. Ein Teil der Fördermittel stammt aus einem EU-Topf, die Unternehmen selbst investieren zusätzlich 3,3 Milliarden Euro. Insgesamt kommt man laut Ministerium so auf ein Investitionsvolumen von etwa 7,9 Milliarden Euro bis 2030.

Allein in Niedersachsen entstehen dem Bericht zufolge drei Großelektrolyseure zur Wasserstoffherstellung – zwei in Lingen sowie einer in Emden. Überschüsse an erneuerbaren Energien sollen demnach in Wasserstoff umgewandelt werden. Zudem sind in dem Bundesland 500 Kilometer Wasserstoffpipelines geplant – teils durch Umnutzung bestehender Erdgasleitungen, teils durch Neubau.