Hannover/Goslar - Für die Drogenkontrolle testet die Polizei in Niedersachsen neuartige Speicheltests. Die sogenannten Speichelvortests werden seit Anfang 2025 erprobt und sollen die Kontrollen erleichtern, wie das niedersächsische Innenministerium mitteilte. In der zweiten Jahreshälfte sollen demnach die Ergebnisse der Testphase vorliegen. Auf dieser Grundlage soll über eine Zulassung der Tests entschieden werden.

Die neuen Tests werden derzeit parallel zu den bisherigen Urintests eingesetzt - ersetzen sie also nicht. Der Test schlägt auf verschiedene Wirkstoffe an. Ein entscheidendes Problem löst der neue Test aber nicht, wie ein Polizist der dpa sagte. So könne nicht der genaue THC-Wert im Blut nachgewiesen, sondern lediglich bestimmt werden, ob THC im Blut vorhanden ist. THC ist der Wirkstoff von Cannabis.

Verkehrsexperten fordern genauere Tests

Drogentests sind von heute an auch Thema beim Verkehrsgerichtstag in Goslar. Im Vorfeld hatten Experten bereits genauere Tests gefordert, die den THC-Wert im Blut angeben. Weil es die bisher nicht gibt, müssen Betroffene immer auch eine Blutprobe abgeben, wenn der Test anschlägt - auch wenn sie unterhalb des Grenzwertes liegen. Die Gesetzeslage erlaubt es derzeit, mit weniger als 3,5 Nanogramm THC je Milliliter Blut Auto zu fahren. Die Fachtagung im Harz zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrsexperten und geht am Freitag mit Empfehlungen an die Politik zu Ende.

Bisher nutzt die Polizei in Niedersachsen keine Speicheltests für den Drogennachweis. Bei einer vergangenen klinischen Erprobung eines Speicheltests seien die Ergebnisse zum Nachweis des Cannabis-Wirkstoffes THC nicht zufriedenstellen gewesen.