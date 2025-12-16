„Das ist historisch“ Niedersachsens Landtag berät Haushalt für 2026
Mit einem Volumen von knapp 48 Milliarden Euro erreicht der Haushaltsplan für 2026 eine neue Dimension. Im Landtag treffen die Pläne der rot-grünen Regierung auf Kritik aus der Opposition.
Hannover - Niedersachsens Landtag beschäftigt sich am Dienstag (ab 9.00 Uhr) mit dem Landeshaushalt für das kommende Jahr. Dieser soll ein Gesamtvolumen von rund 47,9 Milliarden Euro haben – das sind rund 3,5 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. „Das ist historisch“, sagte der Grünen-Abgeordnete Andreas Hoffmann. Der Etat setze deutliche Schwerpunkte bei Zukunftsinvestitionen und Nachhaltigkeit.
Kritik am haushaltspolitischen Kurs der rot-grünen Landesregierung kommt aus der Opposition. Die angespannte finanzielle Lage der Kommunen werde weiterhin unterschätzt, sagte CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner.
Auf der Tagesordnung stehen außerdem Themen wie Kinderschutz, die Unterstützung von Beleghebammen sowie die Stärkung von Alltagskompetenzen junger Menschen durch schulische Bildungsangebote.