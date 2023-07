Magdeburg - Die Weiße Flotte Magdeburg stellt von Samstag an die Schifffahrt ein. Grund sei der niedrige Wasserstand der Elbe, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe am Donnerstag mitteilten. Betroffen sind die Fahrgastschiffe der Weißen Flotte, die Ausflugsfahrten anbieten. Die Personenfähre Buckau und die Gierfähre Westerhüsen sind vorerst weiterhin in Betrieb.