Ein Nieser mit Folgen: In Erfurt löste eine Fahrerin versehentlich eine Kettenreaktion an der Ampel aus. Drei Autos wurden beschädigt, der Schaden beträgt 11.000 Euro.

Eine Niesattacke an der Ampel löst eine Kettenreaktion aus. (Symbolbild)

Erfurt - In Erfurt ist es zu einer teuren Niesattacke an einer Ampelkreuzung gekommen. Die 53-jährige Fahrerin eines Autos wurde am Freitag nach Polizeiangaben offenbar derart von dem plötzlichen Reiz in ihrer Nase überrumpelt, dass sie versehentlich auf das Gaspedal ihres Hybridfahrzeugs mit 185 Pferdestärken trat.

Der potente Wagen schob daraufhin gleich drei davor an der roten Ampel wartende Fahrzeuge aufeinander. Geschätzter Sachschaden: 11.000 Euro. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.