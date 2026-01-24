Die Chemnitzer Basketballer müssen weiter auf den ersten Bundesliga-Sieg im Jahr 2026 warten. In Oldenburg haben sie lange alles Griff, ehe sie komplett auseinanderfallen.

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben in der Bundesliga die vierte Niederlage nacheinander kassiert. Das ersatzgeschwächte Team von Trainer Rodrigo Pastore musste sich am Samstagabend bei den EWE Baskets Oldenburg mit 72:89 (47:39) geschlagen geben. Mit 17 Punkten war Yordan Minchev vor 6.200 Zuschauern der beste Werfer der Niners, die nun bei 14:20 Punkten stehen.

Die Chemnitzer, die kurzfristig auch auf Center Amadou Sow verzichten mussten, starteten fahrig ins Spiel und gerieten schnell mit 7:17 (6. Minute) in Rückstand. Pastore reagierte mit einer Auszeit, die ihre Wirkung nicht verfehlte. Die Gäste bewegten den Ball fortan deutlich besser und steigerten sich auch defensiv enorm. Sie zwangen die Oldenburger zu schlecht vorbereiteten Würfen und zogen bis auf 42:30 (18.) davon.

Ihre Führung verteidigten die Chemnitzer im dritten Viertel und erhöhten zu Beginn des Schlussabschnitts auf 66:59, ehe sie völlig kollabierten. Sieben Minuten lang blieben sie ohne Feldkorb und leisteten sich teils haarsträubende Ballverluste. So setzten sich die Gastgeber mit einem furiosen 25:1-Lauf vorentscheidend auf 84:67 (37.) ab.