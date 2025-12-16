Die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kämpfen sich im Eurocup aus der Krise. In Panevezys führen sie lange klar, doch in der Schlussphase gerät der Sieg noch in Gefahr.

Panevezys - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben im Eurocup den zweiten Sieg nacheinander gefeiert. Das in der Bundesliga kriselnde Team von Trainer Rodrigo Pastore setzte sich am Dienstagabend beim litauischen Club Lietkabelis Panevezys mit 85:79 (49:36) durch. Nike Sibande war mit 17 Punkten der beste Werfer der Niners.

Der Bundesligist startete furios in die Partie und führte bereits nach dreieinhalb Minuten mit 14:2. In der Folge verfielen die Chemnitzer aber in altbekannte Muster, agierten im Angriff zu statisch und ließen in der Defensive den Dreierschützen der Litauer zu viel Raum. So kamen die Gastgeber zum 21:21-Ausgleich (8. Minute). Im zweiten Viertel erhöhten die Niners die Intensität in der Defensive deutlich und nutzten ihre Ballgewinne, um sich bis zur Pause ein komfortables Polster zu erspielen.

Nach dem Wechsel bauten die Gäste ihren Vorsprung auf 64:46 (26.) aus, ehe sie völlig die Struktur verloren. Panevezys witterte seine Chance und verkürzte 77 Sekunden vor Schluss auf 79:80. Die Niners bewahrten jedoch die Nerven und retteten ihren fünften Sieg in dieser Eurocup-Saison ins Ziel.