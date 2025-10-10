Die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer bestätigen gegen Ludwigsburg ihre starke Frühform. Nach einer furiosen ersten Hälfte geraten sie nur kurz in Bedrängnis.

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre Erfolgsserie in der Bundesliga ausgebaut. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore besiegte am Freitagabend die MHP Riesen Ludwigsburg vor 4.118 Zuschauern klar mit 111:88 (54:34). Beim dritten Liga-Sieg nacheinander zeichnete sich Center Amadou Sow mit 28 Punkten als bester Werfer der Niners aus.

Zwei Tage nach ihrem Debütsieg im Eurocup benötigten die Chemnitzer ein wenig Anlaufzeit, drückten dem Spiel dann aber mit ihrem hohen Tempo den Stempel auf. Vor allem Sow brillierte und trug elf Punkte zur 31:22-Führung nach zehn Minuten bei. Im zweiten Viertel drehte bei den Gastgebern dann der schnelle Aufbauspieler Nike Sibande auf. Der Chemnitzer Vorsprung wuchs bis zur Pause auf 20 Punkte an, auch weil die Ludwigsburger in der ersten Halbzeit nur einen ihrer 20 Dreierversuche verwandelten.

Nach dem Wechsel bauten die Niners ihren Vorsprung auf 67:42 (26. Minute) aus, wurden dann aber in der Defensive zu nachlässig und ließen Ludwigsburg auf 69:57 (29.) herankommen. Doch die spielfreudigen Gastgeber fanden ihre Konzentration schnell wieder und setzten sich im letzten Viertel vorentscheidend auf 88:66 (34.) ab.