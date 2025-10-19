Die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer liegen im Pokal-Achtelfinale bei Rasta Vechta lange auf Kurs. Dann verspielen sie in der zweiten Halbzeit eine 18-Punkte-Führung.

Vechta - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben das Viertelfinale im BBL-Pokal verpasst. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore verlor die Achtelfinalpartie beim Ligarivalen Rasta Vechta nach einer zwischenzeitlichen 18-Punkte-Führung noch mit 86:89 (40:34). Corey Davis Jr. und Kostja Mushidi waren mit jeweils 16 Punkten die besten Werfer der Niners.

Nach holprigem Beginn setzten sich die Chemnitzer im ersten Viertel mit einem 10:0-Lauf auf 19:9 (9. Minute) ab, konnten dieses Niveau aber nicht halten und gerieten in der 15. Minute mit 24:27 in Rückstand. Bis zur Pause fanden die Niners ihre Treffsicherheit aus der Distanz wieder und eroberten die Führung zurück.

Mit einem 12:0-Lauf zum Start der zweiten Halbzeit zogen die Gäste auf 52:34 (23.) davon. Doch Vechta profitierte davon, dass die Intensität bei den Niners deutlich nachließ. Der überragende Alonzo Verge Jr. (38 Punkte) war nicht mehr zu stoppen und brachte Rasta drei Minuten vor Schluss mit 78:75 in Führung. Chemnitz hatte mit dem letzten Angriff noch die Chance auf die Verlängerung, doch der Drei-Punkte-Wurf von Ty Brewer kam einen Tick zu spät.