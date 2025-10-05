Mit einer Energieleistung sichern sich die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer beim vierten Spiel binnen sieben Tagen den ersten Auswärtssieg. Im letzten Viertel müssen sie kurz zittern.

Heidelberg - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben den ersten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison verbucht. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore setzte sich vor 4.249 Zuschauern bei den MLP Academics Heidelberg mit 90:83 (41:35) durch. Bei den Chemnitzern ragte Kevin Yebo mit 20 Punkten und zehn Rebounds heraus.

Die Heidelberger erwischten den besseren Start, doch ab Mitte des ersten Viertels übernahmen die Chemnitzer allmählich die Spielkontrolle. Mit ihrer aggressiven Verteidigung und starkem Drang zum Korb kompensierten sie ihre schwache Wurfquote aus der Distanz und führten beim 37:27 (16. Minute) erstmals zweistellig.

Bis zum 55:48 (27.) hatten die Niners die Partie im Griff, ehe die Intensität in der Defensive spürbar nachließ. Heidelberg witterte seine Chance und ging beim 72:71 (33.) erstmals seit der Anfangsphase in Führung. Nach einer Auszeit von Pastore stabilisierten sich die Gäste wieder. Angeführt vom starken Yebo zogen sie in der Schlussphase entscheidend davon.