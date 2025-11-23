Die Heimserie der Chemnitzer Bundesliga-Basketballer ist gerissen. Gegen Alba Berlin wird ihnen ein katastrophaler Start ins Schlussviertel zum Verhängnis.

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre erste Heimniederlage in dieser Bundesliga-Saison hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag Alba Berlin nach einem Einbruch im Schlussviertel mit 85:89 (48:44). Ty Brewer und Kevin Yebo waren mit jeweils 18 Punkten die besten Werfer der Niners.

Nach einem zerfahrenen Beginn übernahmen die Chemnitzer dank ihrer Treffsicherheit aus der Distanz die Kontrolle. Mit acht Dreiern erspielten sie sich eine 28:19-Führung nach dem ersten Viertel. Danach stellten sich die Berliner besser auf das Spiel der Gastgeber ein und glichen in der 18. Minute zum 39:39 aus.

Nach dem Wechsel behaupteten die Niners lange eine knappe Führung, ehe Alba die Partie zu Beginn des Schlussviertels mit einem 17:0-Lauf zum 84:72 (36.) drehte. Chemnitz steckte nicht auf und verkürzte 46 Sekunden vor dem Ende auf 83:87, doch eine Wende gelang den Sachsen nicht mehr.