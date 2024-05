Durch den 79:66 (38:24)-Erfolg gegen Würzburg treffen die Sachsen im Play-off Viertelfinale auf Aufsteiger Vechta. Die erste Partie steigt voraussichtlich am 17. Mai in der Chemnitzer Stadthalle.

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben die reguläre Saison auf dem dritten Platz angeschlossen. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore entschieden das Endspiel um „Bronze“ gegen Würzburg Baskets am Sonntag mit 79:66 (38:24) zu ihren Gunsten. Im Play off-Viertelfinale treffen die Sachsen in der Serie „Best of Five“ voraussichtlich am 17. Mai im ersten Duell vor heimischer Kulisse auf Aufsteiger Rasta Vechta.

Den größten Anteil am 26. Saisonerfolg der Niners hatten Wesley van Beck (17), Aher Uguak (15), Jeff Garrett (13) und Kevin Yebo (12). Für Würzburg erzielten Darius Perry (15), Isaiah Washington (13) und Otis Livingstone II (10) die meisten Punkte.

Den Grundstein zum Erfolg legten die Gastgeber im zweiten Viertel. Die Würzburger kamen gegen die knallharte Verteidigung der Niners nur zu sechs Punkten. Den 20:22-Rückstand (15.) wandelten die Hausherren durch einen 18:0-Lauf in eine 38:22-Führung (20.) um und ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand nehmen. Die Sachsen hatten eine weitaus bessere Trefferquote aus dem Feld (48:38 Prozent) und leisteten sich auch nur neun Ballverluste. Würzburg gab den Ball im eigenen Angriff 13 Mal ab.