Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz sind erfolgreich in die Playoffs um die deutsche Meisterschaft gestartet. Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore gewann am Freitag vor heimischer Kulisse gegen Rasta Vechta mit 83:77 (37:34). Den größten Anteil am Erfolg hatten DeAndre Lansdowne (22), Wesley van Beck (17) und Ousman Krubally (11). Für die Gäste erzielten Tommy Kuhse (18) und Chip Flanigan (10) die meisten Punkte. Das zweite Duell zwischen den beiden Vereinen in der Best-of-Five-Serie wird am Sonntag (19.00 Uhr) erneut in Chemnitz angepfiffen.

Die Chemnitzer übernahmen nach einem 7:10-Rückstand nach vier Minuten die Initiative und zogen durch einen 12:0-Lauf auf 19:10 (8.) davon. Die Gäste konnten anschließend den Rückstand höchstens auf drei Punkte verkürzen, jedoch im Verlauf der Begegnung nie wieder in Führung gehen. Mitte des dritten Viertels bauten die Chemnitzer ihren Vorsprung aus. Von 44:41 (24.) zogen die Niners durch einen 13:0-Lauf auf 57:41 (27.) davon setzten sich bis zum letzten Viertel auf 66:47 (30.) ab. Trotzdem wurde es noch einmal spannend, als Vechta auf 72:76 (39.) verkürzte. Doch die Sachsen retteten den Vorsprung in der Schlussphase über die Ziellinie.