Heidelberg - Den Basketballern von Niners Chemnitz ist die Generalprobe vor dem Derby am Samstag beim MBC Syntainics aus Weißenfels misslungen. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore verloren am Mittwoch ihr Gastspiel bei den MLP Academics Heidelberg mit 66:81 (50:42). Durch die elfte Saisonniederlage büßten die Sachsen den dritten Platz ein und mussten ihren Kontrahenten an der Bundesliga-Tabelle vorbeiziehen lassen. Den größten Anteil am Erfolg der Heidelberger hatten Michael Weathers (19) und Marcel Keßen (14). Für Chemnitz erzielten Kevin Yebo (16), Jeff Garrett (14) und Jonas Richter (13) die meisten Punkte.

Die Gäste bestimmten nach dem starken Auftakt (16:7/5. Minute) über weite Strecken der ersten Halbzeit die Szenerie auf dem Parkett. Bis zum Seitenwechsel trafen die Chemnitzer 67 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld und hatten auch die Lufthoheit unter den Brettern (21:14 Rebounds). Bis zur 24. Minute bauten die Niners ihren Vorsprung auf 56:46 aus, brachen dann aber komplett ein.

Im letzten Viertel gelang den Sachsen erst nach knapp sechs Minuten der erste erfolgreiche Wurf. Heidelberg nutzte diese Schwächephase gnadenlos aus und zog durch einen 24:3-Lauf auf 70:59 (36.) davon. Die Chemnitzer scheiterten am Ende an ihren 22 Ballverlusten und der schwachen Quote bei den Freiwürfen. Von 30 Versuchen landeten nur 14 im gegnerischen Korb.