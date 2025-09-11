Beim Berliner Literaturfestival kommen mehr als 90 Autorinnen und Autoren aus über 50 Ländern zusammen. Auch Literaturnobelpreisträger sind als Gäste angekündigt.

Berlin - Zur Jubiläumsausgabe des Internationalen Literaturfestivals Berlin werden Literaturnobelpreisträger Herta Müller und Abdulrazak Gurnah erwartet. Die 25. Ausgabe des Festivals steht in diesem Jahr vom 11. bis 24. September unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wie die Veranstalter mitteilten.

Die mexikanisch-amerikanische Schriftstellerin Cristina Rivera Garza eröffnete die Veranstaltung mit einer Rede im Haus der Berliner Festspiele. Die vielfach ausgezeichnete Autorin prägte das Programm nach Angaben der Veranstalter maßgeblich und gewann für die Jubiläumsausgabe zahlreiche internationale Gäste. Mehr als 90 Autorinnen und Autoren aus über 50 Ländern gestalten in den kommenden Tagen rund 110 Lesungen, Panels und Performances.

Das Festival, das seit 2001 jährlich stattfindet, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Glow“ - oder wie die Veranstalter schreiben: „Ein nicht definiertes Leuchten, schön und schrecklich zugleich.“ Veranstalter ist die Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik.