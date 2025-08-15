Elfter Abgang bei den Frauen von RB Leipzig. Mit Jenny Hipp verlässt eine erfolgreiche Mittelfeldspielerin den Club in Richtung Köpenick.

Leipzig - Nach vier Jahren und 79 Pflichtspielen ist das Kapitel RB Leipzig für Jenny Hipp beendet. Die 27-jährige Mittelfeldspielerin wechselt nach Angaben beider Vereine innerhalb der Frauen-Fußball-Bundesliga zu Aufsteiger 1. FC Union Berlin.

Hipp war 2021 vom FC Carl Zeiss Jena nach Leipzig gekommen und stieg 2023 mit RB in die Bundesliga auf. Insgesamt traf sie für die Sächsinnen 18 Mal und gab 14 Vorlagen. Für RB bestritt sie 39 Bundesliga-Partien. Hipp ist der elfte Abgang vor der neuen Saison, die am 6. September, 14.00 Uhr beim 1. FC Köln beginnt.