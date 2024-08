Bei viel Sonne und Temperaturen um die 30 Grad ist in Sachsen am Wochenende noch einmal Schwitzen angesagt. Doch auch Gewitter sind möglich.

Leipzig - Mit Temperaturen um die 30 Grad und viel Sonnenschein zeigt sich das Wochenende in Sachsen noch einmal hochsommerlich. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird es am Freitag bei maximal 27 bis 31 Grad zumeist heiter. Am Himmel zeigen sich allenfalls dünne Schleierwolken. Im Bergland werden bis 27 Grad erwartet.

Auf maximal 30 bis 33 Grad steigen der Vorhersage zufolge die Temperaturen am Samstag. Selbst im Bergland werden bis zu 30 Grad prognostiziert. In der Nacht zum Sonntag zieht jedoch Bewölkung auf, am Morgen kann es regnen und gewittern.

Mit einem bedeckten Himmel sowie schauerartigen und teils auch gewittrigen Niederschlägen, die am Nachmittag abklingen, geht es am Sonntag weiter. Laut DWD werden es noch einmal bis zu 26 Grad, im Bergland zwischen 19 und 24 Grad. In der Nacht zum Montag gehen die Temperaturen auf Werte zwischen 13 und 9 Grad zurück.