Ein verurteilter Gewaltstraftäter flieht in Leipzig aus dem Maßregelvollzug. Trotz Hinweisen aus der Bevölkerung gibt es noch keine heiße Spur – die Polizei sucht bundesweit.

Von einem in Leipzig geflohenen Gewaltstraftäter gibt es noch keine heiße Spur. (Symbolbild)

Leipzig - Die Polizei sucht nach wie vor nach einem Gewaltstraftäter, der in Leipzig aus dem Maßregelvollzug geflohen ist. Es habe zwar einige Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, die aber bislang nichts erbracht hätten, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Nach dem 34-Jährigen werde bundesweit gesucht.

Der Mann war 2023 zu einer knapp achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ihm wurden mehrfache Körperverletzungen und Raubstraftaten nachgewiesen. Daher sei nicht auszuschließen, dass von dem 34-Jährigen eine Gefahr ausgeht.

Über Zaun geklettert und geflohen

Der Häftling war in einer forensischen Psychiatrie untergebracht. Am Freitag war er vom Gelände des Maßregelvollzugs über einen Zaun geklettert und entkommen.

Laut Polizei ist er 1,72 Meter groß, hat eine schlanke, sportliche Statur und einen schwarzen Igelhaarschnitt mit Geheimratsecken. Auf der rechten Hand und an den Fingern trägt er Tattoos in Form von Schriftzeichen. Bei der Flucht trug er den Angaben zufolge eine Kapuzenjacke, eine schwarze Sporthose und weiße Sneaker.