Chemnitz - Gut fünf Monate vor Ausbildungsbeginn im Oktober sind in Sachsen noch immer rund 11.800 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Etwa 9100 Jugendliche seien noch „unversorgt“, wie die Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz am Freitag mitteilte. Demnach gebe es einen Lücke von etwa 2700 Bewerbern. Die Chancen für den Wunschberuf stünden in fast allen Branchen gut, hieß es. „Noch nie war die Situation für die jungen Menschen so komfortabel“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. Er appellierte an die Jugendlichen, die Angebote der Berufsberatung zu nutzen.

Den Angaben zufolge haben sich seit Oktober 2022 insgesamt 15.413 Mädchen und Jungen bei den Jugendberufsagenturen gemeldet und sich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz beraten lassen. Das waren laut Agentur 79 (0,5 Prozent) weniger als im vergangenen Jahr. Gleichzeitig waren 19.240 Ausbildungsstellen gemeldet worden - 905 (4,9 Prozent) mehr. Das sei für einen April ein neuer Rekordwert, hieß es.