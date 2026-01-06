Berlin - Trotz des Stromausfalls im Berliner Südwesten haben einige Praxen für ihre Stammpatienten einen eingeschränkten Notbetrieb eingerichtet. Um die ambulante Versorgung zusätzlich zu stabilisieren, hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin die Öffnungszeiten ihrer Notdienstpraxis am Charité Campus Benjamin Franklin ausgeweitet, teilte die KV mit. Demnach ist die Praxis zusätzlich am Mittwoch, 7. Januar, und Donnerstag, 8. Januar, jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr durchgehend besetzt. Normalerweise sind die Praxen freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen besetzt.

Der mobile Hausbesuchsdienst des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes (ÄBD) bleibe weiterhin in den betroffenen Gebieten im Einsatz. Aufgrund der aktuellen Lage könne es zu Verzögerungen kommen. Verkehrsbehinderungen sowie ausgefallene Türklingeln und Fahrstühle erschweren demnach teilweise den Zugang zu Patienten und den Einsatz des ÄBD.