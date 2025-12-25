John Robertson sorgte für magische Nächte im Europapokal: Sein Siegtor gegen den Hamburger SV 1980 bleibt unvergessen. Nun ist die Fußball-Legende von Nottingham Forest gestorben.

Einer seiner größten Momente: 1979 feiert John Robertson (l) den ersten von zwei Triumphen im Europapokal der Landesmeister mit Nottingham Forest.

Nottingham - Nottingham Forest trauert um seine Fußball-Legende John Robertson. Der ehemalige Flügelstürmer ist im Alter von 72 Jahren gestorben, wie der englische Erstligist mitteilte. 1979 und 1980 trug Robertson maßgeblich zu den Triumphen im Europapokal der Landesmeister bei, dem Vorgänger der Champions League. Im Endspiel 1980 gegen den Hamburger SV erzielte er im Madrider Santiago Bernabéu das Tor zum 1:0-Sieg.

Auch im Finale 1979 gegen den schwedischen Club Malmö FF, das ebenfalls 1:0 endete, war Robertson entscheidend beteiligt. Der 28-malige schottische Nationalspieler lieferte im Münchner Olympiastadion die Flanke für Siegtorschütze Trevor Francis. Mit Forest gewann Robertson in der Saison 1977/1978 zudem die bislang einzige nationale Meisterschaft in der Geschichte des Traditionsclubs.

„Robbo ... unser Größter“

„Sein unvergleichliches Talent, seine Bescheidenheit und seine unerschütterliche Hingabe an Nottingham Forest werden niemals in Vergessenheit geraten“, teilte Forest mit. „Unsere Gedanken sind bei Johns Familie, seinen Freunden und allen, die ihn geliebt haben. Ruhe in Frieden, Robbo ... unser Größter.“