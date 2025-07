Hertha BSC stellt weiter die Weichen für die kommende Saison. Ein Angreifer verlässt den Club. Sein Weg führt in die portugiesische Hauptstadt.

Berlin - Angreifer Kélian Nsona verlässt Hertha BSC. Der zuletzt an den niederländischen Zweitligisten FC Emmen ausgeliehene Franzose schließt sich mit sofortiger Wirkung dem portugiesischen Erstligisten Casa Pia AC an, wie der Hauptstadtclub mitteilte.

„Kélian hat sich nach mehreren Rückschlägen zurückgekämpft und durch seine starken Leistungen in Emmen wieder auf sich aufmerksam gemacht. Wir freuen uns sehr für ihn und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber laut Vereinsmitteilung.

Der 23-Jährige war Anfang 2022 vom französischen Club SM Caen zur Hertha gewechselt, konnte sich aufgrund mehrerer Verletzungen jedoch nicht etablieren. Für die U23 der Berliner absolvierte der technisch hochbegabte Profi sechs Spiele in der Regionalliga Nordost. In der Rückrunde der Saison 2023/24 war der frühere französische Junioren-Nationalspieler in die Slowakei ausgeliehen.