Gegen Fußball-Drittligist 1860 München verpasst der Zweitligist einen Sieg im Testspiel. Das liegt auch an einem verschossenen Elfmeter der Clubberer.

Roth - Der 1. FC Nürnberg ist in einem Testspiel gegen Fußball-Drittligist TSV 1860 München nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen. Löwen-Neuzugang Patrick Hobsch brachte die Münchner früh in Führung (7. Minute), Stürmer Lukas Schleimer (51.) glich für den Zweitligisten vor 3.500 Zuschauern im ausverkauften Speck-Sportpark in Roth aus. Für die Clubberer setzte das ausgeliehene Sturmtalent Stefanos Tzimas einen Foulelfmeter neben das Tor (35.).

„Wir haben wieder ein wenig gebraucht, um reinzukommen und unsere Struktur zu finden. Dann war das aber der Fußball, den ich mir vorstelle“, sagte FCN-Coach Miroslav Klose in einer Vereinsmitteilung. „Wir waren für den Gegner schwer greifbar, hatten viel Bewegung in unserem Spiel und haben zahlreiche Chancen herausgespielt. Das wollten wir sehen.“

Für das Klose-Team beginnt die Zweitliga-Saison am 3. August beim Karlsruher SC. Das Debüt vor heimischer Kulisse feiert der Weltmeister von 2014 dann am 10. August gegen den FC Schalke 04. Beide Spiele werden um 13.00 Uhr angepfiffen.

Die Generalprobe bestreiten die Nürnberger am 26. Juli mit einem Härtetest gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin.