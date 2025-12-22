Eine neue Verkehrsführung auf der A12 soll Staus durch Grenzkontrollen eindämmen. Frankfurt (Oder) hofft auf Entlastung für Pendler und Wirtschaft. Ob das klappt, soll sich nach Weihnachten zeigen.

Eine feste Grenzkontrollstelle auf der A12 bei Frankfurt (Oder) löste zusätzliche Staus aus. Eine neue Verkehrsführung soll zwischen Polen und Brandenburg Entlastung bringen. (Archivbild)

Frankfurt (Oder) - Die neue Verkehrsführung auf der A12 im Bereich der festen Grenzkontrolle ist nach Einschätzung von Oberbürgermeister Axel Strasser (parteilos) ein wichtiger Schritt zur Entlastung von Pendlern, Wirtschaft und der Grenzstadt. „Ich hoffe, dass die neue Verkehrsführung dazu beiträgt, Staus zu verkürzen und den Verkehr insgesamt geordneter abzuwickeln“, sagte Strasser der Deutschen Presse-Agentur. Ob sich eine spürbare Verbesserung ergebe, werde sich im laufenden Betrieb zeigen, insbesondere im Rückreiseverkehr nach den Weihnachtsfeiertagen.

Kontrollen nur begrenzt entlasten

„Die bauliche Lösung kann nur eine Entlastung innerhalb der bestehenden Grenzkontrollen sein“, so der Oberbürgermeister. Im Interesse der Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Słubice und der grenzüberschreitenden Wirtschaft sollte es weiter das gemeinsame Ziel sein, die stationären Kontrollen auf deutscher wie polnischer Seite perspektivisch zu beenden und den freien Verkehr im europäischen Binnenraum wieder vollständig herzustellen.

Am Wochenende wurde der Umbau der Autobahn 12 bei Frankfurt (Oder) wegen der festen Grenzkontrolle der Bundespolizei und zur Eindämmung von Staus abgeschlossen. Auf der Richtungsfahrbahn Berlin gibt es nun einen Fahrstreifen für Lastwagen sowie einen für die Durchführung der Grenzkontrollen, wie die Autobahngesellschaft des Bundes erklärte. Autos und Busse können einen weiteren Fahrstreifen Richtung Berlin nutzen.

Klagen über lange Staus

Seit Herbst 2023 gibt es in Brandenburg an der Grenze zu Polen stationäre Grenzkontrollen der Bundespolizei, um irreguläre Migration nach Deutschland zu stoppen. Klagen aus Wirtschaft und Politik gab es über lange Staus wegen der eingerichteten Grenzkontrollstelle auf der stark befahrenen A12.