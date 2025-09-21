Die Wahllokale in Potsdam und Frankfurt (Oder) haben geschlossen. Die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet.

Potsdam/Frankfurt (Oder) - Bei den Oberbürgermeisterwahlen in Potsdam und Frankfurt (Oder) bahnt sich eine höhere Wahlbeteiligung per Briefwahl an. Die Wahllokale in den beiden Städten schlossen um 18.00 Uhr. In der Landeshauptstadt treten sechs Bewerber und eine Bewerberin an, nachdem Amtsinhaber Mike Schubert (SPD) abgewählt worden war. In Frankfurt (Oder) bewerben sich vier Kandidaten. Dort muss ein neues Stadtoberhaupt bestimmt werden, weil René Wilke (parteilos) Innenminister wurde.

In Potsdam gaben bis 14.00 Uhr 22,8 Prozent der knapp 143.000 Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie Wahlleiter Stefan Tolksdorf mitteilte. Bei der Wahl 2018 waren es 25 Prozent. Allerdings hätten 20,9 Prozent der Wahlberechtigten eine Briefwahl beantragt, nachdem es 14,7 Prozent vor sieben Jahren waren.

In Potsdam treten Severin Fischer (SPD), Clemens Viehrig (CDU), Chaled-Uwe Said (AfD), Dirk Harder (parteilos, für Linke), Michael Reichert (BVB/Freie Wähler), Alexander D. Wietschel (Die Partei) und Einzelbewerberin Noosha Aubel (parteilos) an. Als wahrscheinlich gilt, dass eine Stichwahl am 12. Oktober nötig sein wird.

Mehr Briefwahl auch in Frankfurt (Oder) erwartet

In Frankfurt (Oder) lag die Wahlbeteiligung um 14.00 Uhr bei 26,2 Prozent der rund 46.000 Wahlberechtigten. Bei der Wahl 2018 war es zum gleichen Zeitpunkt mit 26,4 Prozent etwas mehr. Bisher wurden diesmal allerdings 7.076 Anträge auf Briefwahl gestellt. Die Briefwahlbeteiligung sei etwas höher, sagte Wahlleiter Eyke Beckmann.

Die Wahl in Frankfurt (Oder) verlief bis dahin nach Angaben des Wahlleiters weitgehend störungsfrei. In zwei Wahllokalen hätten sich allerdings sogenannte Reichsbürger gemeldet, die der Ansicht gewesen seien, die Wahl dürfe nicht stattfinden. „Reichsbürger“ erkennen die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht an. Vier Kandidaten gehen in Frankfurt (Oder) ins Rennen: Désirée Schrade (CDU), Simona Koß (SPD), Wilko Möller (AfD) und Axel Strasser (parteilos).

Weitere Wahlen in Brandenburg

In den Städten Hennigsdorf und Velten sowie in der Gemeinde Glieniecke/Nordbahn wurden die Bürgermeister gewählt. Bis November stehen landesweit insgesamt fast 30 Wahlen von Bürgermeistern und Oberbürgermeistern an.