Oberbürgermeisterwahl: Pötzsch tritt in Weißwasser nicht an

Weißwasser - Der parteilose Oberbürgermeister von Weißwasser, Torsten Pötzsch, tritt entgegen einer früheren Ankündigung nicht mehr zur OB-Wahl am 1. September an. Der 53-Jährige gab dafür am Donnerstag vor allem gesundheitliche und familiäre Gründe an. „Ein dritter Grund nicht anzutreten betrifft die vor uns liegende Umsetzung mehrerer Großprojekte und der laufenden Projekte im Kontext zu meiner derzeitig eingeschränkten Leistungsfähigkeit“, hieß es weiter in einem Schreiben. Dafür brauche es noch „einen langen Atem, viel Kraft, einen starken Willen und viele Nerven sowie Überzeugungsarbeit vor Ort und bei Dritten“. Sobald er sich aber wieder bei Kräften fühle, wolle er sich weiter engagieren.

Pötzsch ist seit 2010 Oberbürgermeister der ostsächsischen Stadt Weißwasser. Zuvor hatte er mit Gleichgesinnten die Wählervereinigung Klartext gegründet. Mit seinem Wirken erlangte er überregionale Bekanntheit. 2020 wurde ihm der mit 30.000 Euro dotierte Deutsche Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung verliehen - für sein Engagement gegen Hass und Spaltung in der Gesellschaft.