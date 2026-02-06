Knapp vier Jahre spielt Benedikt Pichler für Kiel. Seit Sommer läuft er für Hannover auf. Eine Verletzung stoppt den Angreifer aber vor dem Duell gegen seinen früheren Club.

Hannover - Der frühere Holstein-Profi Benedikt Pichler fehlt seinem Club Hannover 96 am Wochenende beim Duell beider Teams in der 2. Fußball-Bundesliga. „Es ist sehr schade, dass er ausfällt. Weil "Pichi" für uns ein Spieler ist, der wichtig ist mit seiner Mentalität, mit seiner Persönlichkeit und seiner Art, wie er sich hier in das Team einbringt“, sagte 96-Trainer Christian Titz vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Beim 2:1-Erfolg der Hannoveraner bei Titz' Ex-Club Magdeburg am vergangenen Wochenende hatte sich Pichler eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Der Coach sprach von einer überschaubaren Dauer des Ausfalls. Titz könne sich vorstellen, dass der Angreifer in zwei Wochen wieder im Kader stehen könnte. Dem Coach sei bewusst, dass es für den Österreicher „wichtiges Spiel gewesen wäre“.

Im vergangenen Sommer war Pichler nach knapp vier Jahren in Kiel inklusive Bundesliga-Aufstieg zu den 96ern gewechselt. Bislang lief es für den Offensivakteur aber eher schleppend. Schon in der Hinrunde fehlte er mehrere Wochen verletzt. In 13 Spielen erzielte er zwei Treffer. Beim 2:1 der Niedersachsen in der Hinrunde in Kiel spielte Pichler etwa 60 Minuten.