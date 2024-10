Offiziell: Feldhoff und Ural Interimstrainer in Bochum

Bochum - Markus Feldhoff und Murat Ural sind Interimstrainer beim VfL Bochum. Die beiden übernehmen vorerst die Nachfolge von Coach Peter Zeidler, von dem sich der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Sonntag getrennt hatte. Das Engagement gilt „bis auf weiteres“, wie die Bochumer mitteilten.

Feldhoff und Ural sind bereits beim VfL und kennen die Mannschaft. Beide waren zuletzt als Co-Trainer tätig. Feldhoff hat zudem schon Erfahrung als Chefcoach in Deutschland: 2021 trainierte der frühere Bundesliga-Stürmer den VfL Osnabrück, konnte den Abstieg in die 3. Liga damals aber nicht verhindern.

Auftakt hat es in sich

Feldhoff und Ural müssen den VfL nun schnellstmöglich stabilisieren. Am Sonntag steht für den Revierclub gleich das schwerste aller möglichen Heimspiele an: Bochum empfängt Tabellenführer FC Bayern München. Es folgen vor der Länderspielpause Partien bei Eintracht Frankfurt und gegen Meister Bayer Leverkusen. An diesem Dienstag trainieren Feldhoff und Ural mit dem Team öffentlich.