Mit Vollgas über eine Wiese, das Auto fliegt sechs Meter weit: Ein Autofahrer versucht, der Polizei in Arnstadt zu entkommen - und wird doch gefasst.

Arnstadt - Nach einer Verfolgungsjagd ist ein Autofahrer in Arnstadt (Ilm-Kreis) von der Polizei gefasst worden. Die Beamten wollten den 27-Jährigen kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Der Mann missachtete das Anhaltesignal und setzte seine Fahrt fort. Er raste über eine Grünfläche. Der Wagen flog nach einem Erdhügel etwa sechs Meter durch die Luft. Trotz eines kaputten Vorderrads fuhr der 27-Jährige weiter. Am Südbahnhof setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Dann fassten ihn die Beamten.

Der 27-Jährige stand nach Angaben der Polizei unter Drogeneinfluss und hatte keinen gültigen Führerschein. Die Kennzeichen des Wagens waren gestohlen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war das Fahrzeug auch nicht zugelassen. Nun wird ermittelt - unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen.