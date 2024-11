Berlin - Ohne Führerschein und mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen ist eine 43-jährige Autofahrerin in Berlin vor der Polizei geflohen und hat dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Frau fiel den Beamten am Montagabend auf, weil sie mit erhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn 113 in Richtung Neukölln fuhr, wie die Polizei mitteilte. Laut Polizei fuhr die Frau mehr als 100 km/h schnell. Erlaubt sind nach Angaben einer Sprecherin der Polizei 80 km/h.

Einer Aufforderung der Polizei anzuhalten, ignorierte sie, beschleunigte ihre Fahrt und versuchte, zu flüchten. Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung auf. Den Angaben zufolge drängte sie sich an mehreren Fahrzeugen vorbei, überfuhr eine rote Ampel und nötigte mehrere Verkehrsteilnehmer, zu bremsen, um einen Unfall zu vermeiden.

An einer Kreuzung konnte die Polizei die Frau schließlich in Tempelhof-Schöneberg stoppen. Den Beamten gegenüber habe die Frau angegeben Drogen konsumiert zu haben. Bei der Durchsuchung des Fluchtfahrzeugs habe die Polizei zudem drei Tütchen mit einer chemischen Substanz sichergestellt. Nach der Entnahme von Blutproben wurde die Frau entlassen und das Fahrzeug beschlagnahmt.