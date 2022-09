Zerwürfnis oder Tradition? Ohne Meghan: Prinz Harry reist allein zum Sterbebett der Queen

Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag gestorben. Als sich der Gesundheitszustand der britischen Monarchin entscheidend verschlechterte, machten sich die Mitglieder der königlichen Familie auf den Weg nach Schloss Balmoral in Schottland, wo die Queen von ihren Ärzten beobachtet wurde. Doch nicht alle reisten mit: Harrys Ehefrau Meghan blieb in London.