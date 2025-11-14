Der FC Bayern erlebt eine schwierige Woche international. Der Trainer fehlt erkrankt, die Spiele in der Euroleague gehen auf bittere Art und Weise verloren.

Antalya - Die Basketballer des FC Bayern München haben in Abwesenheit ihres Trainers Gordon Herbert die nächste bittere internationale Niederlage hinnehmen müssen. Bei Anadolu Efes Istanbul verloren die Münchner am Abend knapp mit 72:74 (34:42). Cheftrainer Herbert fehlte erneut erkrankt und wurde von seinem Assistenztrainer TJ Parker vertreten. Die beiden Weltmeister Andreas Obst und Johannes Voigtmann wurden geschont.

Erst am Mittwoch hatte Bayern vor eigenem Publikum mit 74:75 gegen den FC Barcelona verloren. Mit nun fünf Siegen und sechs Niederlagen befindet sich der deutsche Meister im Mittelfeld der auf 18 Teams aufgestockten Euroleague. Beim Gastspiel in der Türkei war Isiaha Mike mit 15 Zählern der beste Werfer der Münchner.

Am Sonntag (18.00 Uhr) steht für das Team von Ex-Bundestrainer Herbert ein wegweisendes K.o.-Spiel auf dem Programm. Die Münchner gastieren im Pokal-Viertelfinale bei Bundesliga-Tabellenführer Vet-Concept Gladiators Trier. Anders als im Vorjahr soll für den ambitionierten FC Bayern diesmal der Pokalsieg gelingen.