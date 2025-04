Hamburg - Das Ohnsorg-Theater trauert um Edda Loges: Die Schauspielerin, langjähriges Ensemblemitglied der plattdeutschen Bühne, starb am 16. April im Alter von 82 Jahren, wie das Theater mitteilte. „Edda Loges war nicht nur eine ganz wunderbare und wandelbare Schauspielerin, die das Ohnsorg-Theater über viele Jahre entscheidend mitgeprägt hat, sondern auch ein ganz feiner Mensch: immer respektvoll, sensibel, neugierig und zugewandt“, sagte Intendant Michael Lang. „Wir werden Edda Loges sehr vermissen, sie aber in allerbester Erinnerung behalten, mit Dankbarkeit erfüllt.“

Edda Loges wurde am 1. Mai 1942 in Bremen geboren. Von 1964 bis 1991 war die Schauspielerin rund 27 Jahre lang Ensemblemitglied des Waldau-Theaters in Bremen-Walle. Seit 1997 spielte Loges am Ohnsorg-Theater in Hamburg und begann dort ihre Karriere mit einer der Hauptrollen in „Seemann paß op“. Zuletzt berührte Edda Loges im Ohnsorg-Studio als Großmutter in „Tüdelig in'n Kopp – Als Oma seltsam wurde“. Das Stück bereitet Kinder darauf vor, verwirrte Menschen besser zu verstehen und sie mit dem Thema Demenz vertraut zu machen.